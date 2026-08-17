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17.08.2026 06:31:29
Simplex Castings veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Simplex Castings hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 1,67 INR. Im letzten Jahr hatte Simplex Castings einen Gewinn von 1,34 INR je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 609,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 452,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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