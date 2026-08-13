Simplex Infrastructures gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Simplex Infrastructures gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,660 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,77 Prozent auf 2,91 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at