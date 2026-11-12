Simplex Infrastructures legte Quartalsergebnis vor

Simplex Infrastructures hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2,91 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,61 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,48 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at