Simplex Infrastructures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Simplex Infrastructures gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simplex Infrastructures -1,880 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,48 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at