Simplex Mills stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Simplex Mills hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,04 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,89 Prozent auf 0,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Simplex Mills 0,9 Millionen INR umgesetzt.

