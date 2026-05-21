Simplex Mills vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Simplex Mills hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 37,62 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,870 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Simplex Mills hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 57,310 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -10,570 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,75 Prozent zurück. Hier wurden 1,26 Millionen INR gegenüber 1,59 Millionen INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at