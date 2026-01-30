Simplex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Simplex lud am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 11,02 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Simplex noch ein Gewinn pro Aktie von 8,94 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,73 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12,24 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at