Simplex Papers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Simplex Papers lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 10,26 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15,270 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at