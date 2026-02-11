Simplex Papers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Simplex Papers hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,63 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Simplex Papers ein EPS von -11,400 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at