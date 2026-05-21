Simplex Papers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Simplex Papers hat sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simplex Papers -14,170 INR je Aktie generiert.

Simplex Papers vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 37,920 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -53,230 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at