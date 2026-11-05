Simplex Realty: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Simplex Realty veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,73 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simplex Realty -0,880 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 110,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 13,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at