Simplex Realty: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Simplex Realty gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Simplex Realty hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,21 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,92 Prozent zurück. Hier wurden 2,1 Millionen INR gegenüber 2,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at