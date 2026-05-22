Simplex Realty: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Simplex Realty hat am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,64 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3281,30 Prozent auf 88,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 12,530 INR vermeldet. Im Vorjahr waren 4,35 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Simplex Realty 129,03 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 169,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 47,87 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at