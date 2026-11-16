Simplo Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Simplo Technology lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,56 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,87 TWD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,91 Milliarden TWD – das entspricht einem Minus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,39 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at