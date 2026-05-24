Simply Aktie
WKN DE: A2QEWZ / ISIN: US82901A1051
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24.05.2026 19:07:03
Simply Good Foods' Director Bets on Quest and Atkins at a Deep Discount
Clayton C. Jr Daley, Director of The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL), reported an open-market purchase of 10,000 shares valued at approximately $118,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($11.78); post-transaction value based on the calculated position value of $1,289,514 as of May 14, 2026.* 1-year price change calculated using May 24th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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