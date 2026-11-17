AA Aktie
WKN DE: A116XA / ISIN: GB00BMSKPJ95
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17.11.2026 08:00:08
Simply telling the AA about my minor no-fault, no-claim prang doubled my insurance quote
A recent £364 renewal quote suddenly increased to an extortionate £796
My car was involved in a minor no-fault accident. The other driver admitted responsibility and said they would pay for repairs without involving insurers. I informed my insurer, the AA, without making a claim. It had recently sent a renewal quote for £364, but after reporting the accident I was sent a revised figure of £796.86.
I was told by a call handler that any insurance company would do the same. However, they eventually lowered the quote to £452.31. This seems extortionate for a no-fault, no-claim prang.Continue reading...
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