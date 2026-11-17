A recent £364 renewal quote suddenly increased to an extortionate £796

My car was involved in a minor no-fault accident. The other driver admitted responsibility and said they would pay for repairs without involving insurers. I informed my insurer, the AA, without making a claim. It had recently sent a renewal quote for £364, but after reporting the accident I was sent a revised figure of £796.86.

I was told by a call handler that any insurance company would do the same. However, they eventually lowered the quote to £452.31. This seems extortionate for a no-fault, no-claim prang.