Simpson Manufacturing Aktie
WKN: 912711 / ISIN: US8290731053
|
09.02.2026 22:43:30
Simpson Manufacturing Co., Inc. Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $56.21 million, or $1.35 per share. This compares with $55.45 million, or $1.31 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $539.34 million from $517.42 million last year.
Simpson Manufacturing Co., Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $56.21 Mln. vs. $55.45 Mln. last year. -EPS: $1.35 vs. $1.31 last year. -Revenue: $539.34 Mln vs. $517.42 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Simpson Manufacturing IncShs
|
08.02.26
|Ausblick: Simpson Manufacturing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Simpson Manufacturing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Simpson Manufacturing IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Simpson Manufacturing IncShs
|164,30
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt stabil -- ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.