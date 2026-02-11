Simpson Manufacturing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Simpson Manufacturing lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 539,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 517,4 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,24 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,33 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

