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29.07.2026 06:31:29
Simpson Manufacturing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Simpson Manufacturing ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Simpson Manufacturing die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 3,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,47 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Simpson Manufacturing im vergangenen Quartal 671,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Simpson Manufacturing 631,1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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