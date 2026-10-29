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29.10.2026 06:31:29
Simpson Manufacturing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Simpson Manufacturing veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 638,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 623,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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