Simpson Manufacturing Aktie

Simpson Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912711 / ISIN: US8290731053

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26.10.2026 22:18:35

Simpson Manufacturing Q3 Profit Rises; Approves $1 Bln Share Buyback

(RTTNews) - Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) on Monday reported an increase in third-quarter profit, driven largely by higher sales and lower operating expenses. The company also announced a $1.0 billion share repurchase authorization.

Net income increased to $109.1 million, or $2.68 per share, from $107.4 million, or $2.58 per share, a year earlier.

Net sales rose 2.3% to $638.1 million. North America sales increased 3.8% to $502.0 million, while Europe sales declined 3.4% to $129.9 million.

Separately, the board approved a new $1.0 billion share repurchase authorization, replacing the previous $200 million authorization, with no expiration date. The company repurchased $66.3 million of shares during the third quarter.

Simpson also declared a quarterly dividend of $0.30 per share, payable January 28, 2027, to shareholders of record on January 7, 2027.

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