Simpson Manufacturing Aktie
WKN: 912711 / ISIN: US8290731053
|
26.10.2026 22:18:35
Simpson Manufacturing Q3 Profit Rises; Approves $1 Bln Share Buyback
(RTTNews) - Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) on Monday reported an increase in third-quarter profit, driven largely by higher sales and lower operating expenses. The company also announced a $1.0 billion share repurchase authorization.
Net income increased to $109.1 million, or $2.68 per share, from $107.4 million, or $2.58 per share, a year earlier.
Net sales rose 2.3% to $638.1 million. North America sales increased 3.8% to $502.0 million, while Europe sales declined 3.4% to $129.9 million.
Separately, the board approved a new $1.0 billion share repurchase authorization, replacing the previous $200 million authorization, with no expiration date. The company repurchased $66.3 million of shares during the third quarter.
Simpson also declared a quarterly dividend of $0.30 per share, payable January 28, 2027, to shareholders of record on January 7, 2027.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Simpson Manufacturing IncShs
|
25.10.26
|Ausblick: Simpson Manufacturing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.07.26
|Ausblick: Simpson Manufacturing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Simpson Manufacturing IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Simpson Manufacturing IncShs
|162,80
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigte sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.