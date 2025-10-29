Simpson Manufacturing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Simpson Manufacturing präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 623,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Simpson Manufacturing einen Umsatz von 587,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at