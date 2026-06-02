Simran Farms informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Simran Farms hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Simran Farms mit einem Umsatz von insgesamt 2,49 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 4,39 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 13,33 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Simran Farms ein Gewinn pro Aktie von 15,55 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Simran Farms im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,75 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 8,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at