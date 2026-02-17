|
Simran Farms: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Simran Farms hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 3,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simran Farms 0,360 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,33 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,45 Milliarden INR umgesetzt.
