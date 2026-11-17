Simran Farms hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,35 INR gegenüber 0,930 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Simran Farms 2,64 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at