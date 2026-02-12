Simran Wind Project: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Simran Wind Project hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,25 INR gegenüber 8,25 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 8,72 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,36 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at