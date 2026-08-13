Simran Wind Project: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Simran Wind Project äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 8,02 INR. Im letzten Jahr hatte Simran Wind Project einen Gewinn von 11,70 INR je Aktie eingefahren.

Simran Wind Project hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,30 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at