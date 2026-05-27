27.05.2026 06:31:29

Simran Wind Project mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Simran Wind Project hat am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,58 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 10,10 Milliarden INR gegenüber 8,16 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 40,74 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simran Wind Project 37,19 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32,52 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 22,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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