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12.11.2026 06:31:28
Simris Alg (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Simris Alg (B) lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 SEK je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen SEK, gegenüber 0,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,0 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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