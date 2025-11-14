Simris Alg (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Simris Alg (B) hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,5 Millionen SEK – eine Minderung von 37,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,8 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at