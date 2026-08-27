Simtel Team gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Simtel Team veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,56 RON beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,460 RON je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 201,2 Millionen RON vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Simtel Team 111,2 Millionen RON umgesetzt.

Redaktion finanzen.at