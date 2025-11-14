Simtel Team öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Simtel Team ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Simtel Team die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 RON präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 RON je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 132,0 Millionen RON gegenüber 68,5 Millionen RON im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at