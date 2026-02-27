Simtel Team öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Simtel Team hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 RON ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,33 RON je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 276,4 Millionen RON in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 192,3 Millionen RON umgesetzt.

Simtel Team hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,570 RON je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,52 RON je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Simtel Team in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 68,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 598,37 Millionen RON im Vergleich zu 354,35 Millionen RON im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at