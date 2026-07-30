Simulated Environment Concepts stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Simulated Environment Concepts ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Simulated Environment Concepts die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 100 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at