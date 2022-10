Simulations Plus informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Simulations Plus gab am 27.10.2022 die Zahlen für das am 31.08.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,050 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 11,7 Millionen USD gegenüber 9,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,600 USD. Im Vorjahr waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 53,91 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 46,47 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,623 USD und einen Umsatz von 53,10 Millionen USD beziffert.

