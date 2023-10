Simulations Plus präsentierte Quartalsergebnisse

Simulations Plus veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Simulations Plus ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,33 Prozent auf 15,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,670 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,600 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Simulations Plus 59,58 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 53,91 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,643 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 60,59 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at