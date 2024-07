Simulations Plus stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Simulations Plus äußerte sich am 02.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 18,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at