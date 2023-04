Simulations Plus vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Simulations Plus veröffentlichte am 06.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,200 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 15,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at