SINANEN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SINANEN lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 JPY gegenüber -6,370 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 92,04 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SINANEN einen Umsatz von 57,27 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at