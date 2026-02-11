SINANEN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SINANEN hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 49,10 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SINANEN 86,10 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat SINANEN im vergangenen Quartal 83,28 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SINANEN 87,14 Milliarden JPY umsetzen können.

