Walmart Aktie

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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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30.08.2026 09:50:00

Since 2007, Walmart Stock Has Climbed Higher 68% of the Time in September. Here's Why This September May Look Different.

Walmart (NASDAQ: WMT) has been in a bit of a slump following the Aug. 20 release of its fiscal 2027 second-quarter earnings. From the Aug. 19 closing price of $114.03 to the Aug. 26 closing price of $104.34, the stock price dropped roughly 8.5%.With September historically a tough month for the broader stock market, shareholders may worry that the recent stock price decline could gain momentum. Here's what history tells us about Walmart's performance in September and whether Walmart can follow its usual pattern.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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