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18.05.2026 06:31:29
Sincere: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sincere veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,48 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,81 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Milliarden JPY – ein Plus von 24,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sincere 1,56 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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