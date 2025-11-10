|
Sincere Navigation gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sincere Navigation hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 TWD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 997,3 Millionen TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,10 Milliarden TWD umgesetzt.
