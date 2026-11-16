Sincere Navigation legte Quartalsergebnis vor

Sincere Navigation veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,270 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sincere Navigation mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 997,3 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren, um 59,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at