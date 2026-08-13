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13.08.2026 06:31:29
Sincere Navigation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Sincere Navigation hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 3,01 TWD gegenüber 0,200 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.
Sincere Navigation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,08 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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