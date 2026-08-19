Sincerity Applied Materials: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sincerity Applied Materials lud am 17.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Sincerity Applied Materials im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sincerity Applied Materials 0,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at