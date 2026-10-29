Sincerity Applied Materials veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sincerity Applied Materials hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Sincerity Applied Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at