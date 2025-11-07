Sinch Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sinch Registered gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,220 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,66 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,15 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at