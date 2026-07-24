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24.07.2026 06:31:29
Sinch Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Sinch Registered veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,62 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,87 Milliarden SEK ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,663 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 6,87 Milliarden SEK geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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