Sinch Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sinch Registered hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sinch Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,380 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Sinch Registered im vergangenen Quartal 6,76 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sinch Registered 7,73 Milliarden SEK umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,260 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -7,600 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 28,71 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 27,08 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at